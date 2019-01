Énorme élan de solidarité après l'incendie d'une maison à Dalhem: "C'est tout le village et même au-delà qui s'est mobilisé"

Dans la nuit de lundi à mardi, la nuit de Noël, la maison d'une famille de 5 enfants située à Dalhem a été totalement ravagée par un incendie, pour une raison encore inconnue. Au moins 20 pompiers ont été mobilisés, et heureusement, il n'y a eu aucune victime. La solidarité s'est mise en place pour cette famille.

Malgré la tragédie qui a touché une famille de Dalhem, en région liégeoise, la nuit de Noël, c'est finalement la belle histoire qui est en train de s'organiser. Dans l'école du village, des dons sont récoltés. Il y a des vêtements et des jeux partout dans la classe. Plus de 100 personnes sont déjà venues déposer ces dons depuis hier après-midi. Dans d'autres pièces de l'école, il en est de même.

Bérengère Halleux, institutrice maternelle de cette école, est à l'origine de ce mouvement de solidarité. "Certains vêtements sont même encore tout neufs, on voit qu'ils ont encore l'étiquette. On a vraiment été très surpris de cet élan de solidarité. Je pense que tout le monde a été touché par le drame qu'a vécu cette famille. On a même été un peu submergés par la quantité de dons", a-t-elle expliqué.

Les dons sont très variés: cela va des vêtements aux jeux, il y a aussi du matériel de puériculture ou encore des meubles. "Tout ce qu'il faut pour remonter un ménage et tout ce dont une famille a besoin", précise l'institutrice.

"Les deux aînés sont dans ma classe, donc je me suis dit qu'on ne pouvait pas rester sans rien faire. On a fait un appel aux parents et finalement c'est tout le village et même au-delà qui s'est mobilisé", témoigne enfin l'institutrice.

Le parents et leurs 4 enfants viendront récupérer les dons en fin de journée et pourront alors s'installer.