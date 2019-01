Du jamais vu: l'aéroport de Charleroi établit un nouveau record en 2018

L'aéroport de Charleroi a battu un record. Il a dépassé le cap des 8 millions de passagers en un an. Certains voyageurs se sont par ailleurs envolés ce lundi matin pour passer le Réveillon au soleil.

Des quatre coins du monde, les destinations du sud ont la cote à quelques heures des douze coups de minuit.

Carl et Chantal ont décidé de fêter le Nouvel An sous le soleil d’Espagne, à Tenerife. "On vit là-bas car le temps est plus chaud, il faut beau. On travaille là-bas car c’est plus amusant. Ici, il fait gris", confie Carl.

Depuis ce matin, l’aéroport de Charleroi est en ébullition au beau milieu des vacances de Noël. Une période chargée d’un point de vue touristique et qui bat cette année tous les records.

"J’ai appris ce matin qu’on a dépassé les 8 millions de passagers. C’est historique et extraordinaire pour un aéroport, qui il y a dix ans, était à 2,4 millions. C’est remarquable", déclare Jean-Jacques Cloquet, l’administrateur-délégué de l’aéroport de Charleroi.

Un patron heureux qui prendra en charge la direction opérationnelle et commerciale du parc Pairi Daiza dès lundi prochain.

"C’est mon dernier jour, je voulais travailler ici jusqu’à la dernière minute. Je suis content pour le personnel de partir avec ce record", ajoute Jean-Jacques Cloquet.

Aucun retard n’a été signalé ce lundi pour le plus grand bonheur des passagers qui fêteront ce soir le Nouvel An entourés d’êtres chers.