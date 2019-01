Christian Lefevre s'est évadé de la prison de Namur ce mardi matin: l'avez-vous vu?

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet de Namur.

Ce mardi 1er janvier 2019 vers 08h30, Christian LEFEVRE, un homme âgé de 39 ans, s’est soustrait à la vigilance de plusieurs agents pénitentiaires de la prison de Namur située Place Abbé Joseph André. Depuis, il est toujours en fuite.

Christian LEFEVRE mesure environ 1m70 et est de corpulence normale. Il a les yeux bruns, les cheveux bruns et un calvitie. Au moment de sa fuite, il portait un pantalon blanc, un pull noir et une veste blanche (vêtements pénitentiaires). Il a pris la fuite en direction de la gare de Namur.

Si vous avez vu Christian LEFEVRE ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.

Contacter la police

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.



