Collision entre deux trains de marchandises cette nuit à la gare de formation de Monceau-sur-Sambre

Deux trains sont entrés en collision cette nuit vers 4h30 à la gare de formation de Monceau-sur-Sambre. L'accident s'est produit à hauteur d'un aiguillage, provoquant la chute d'un wagon. Les deux trains roulaient à faible vitesse et il n'y a pas de blessé. Le wagon qui a basculé contient de l'oxyde de propylène, un liquide potentiellement dangereux. Il n'y a cependant aucune fuite, ont rassuré les pompiers de Charleroi. Un périmètre de sécurité a toutefois été établi le temps que des opérations de la Protection Civile aient lieu afin d'extraire le liquide du wagon. Étant donné qu'il s'agit d'une gare de formation (là où on compose le train, ajoutant un certain nombre de wagons à la locomotive), l'accident n'a pas d'impact sur le trafic des voyageurs. Les photos ont été prises par notre correspondant, Fabian Vanhove.