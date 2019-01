La BOURDE d'un instituteur du Borinage: au milieu des photos des classes vertes remises aux parents se trouvaient... des photos très intimes

Un instituteur du Borinage a commis une grosse gaffe au mois de juin dernier. Alors qu'il a gentiment remis à ses élèves une clé USB qui contenait les photos souvenirs de l'année scolaire: classe verte, activités diverses en classe et autres sorties, au milieu de ces clichés se trouvaient des photos très intimes de l'enseignant.

C'est une histoire relayée par la Nouvelle Gazette ce matin dont cet instituteur se serait bien passé. Fin de l'année scolaire, le professeur souhaite partager des souvenirs de l'année scolaire et décide de distribuer des clés USB. Mais voilà, en partageant ses fichiers, des photos de famille se retrouvent dans le lot mais aussi quelques clichés où on le voit nu devant un miroir et des photos plus intimes encore, en compagnie de sa femme.

Autant dire que les parents ont été surpris. Ils s'attendaient à découvrir leurs enfants en classe verte, ou lors d'activités organisées par l'école. Mais ils sont tombés sur ces clichés plutôt osés.

Heureusement pour l'instituteur, aucun élève n'a vu ces photos. Une maman a très rapidement contacté le professeur, qui a prévenu individuellement tous les parents.





Distraction

Le professeur interrogé par la Nouvelle Gazette a expliqué que le mois de juin était une période très chargée... Et que par inadvertance il a copié un dossier personnel dans des photos professionnelles.

Pourtant l'affaire rebondit aujourd'hui. Une enquête est en cours dans l'établissement scolaire: un parent envisage de porter plainte.