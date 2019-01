Gilets jaunes: la police néerlandaise recherche aussi le camion qui a percuté un homme à Visé

(Belga) La police néerlandaise est elle aussi à la recherche du camion (et de son conducteur) responsable de la mort d'un "gilet jaune" sur l'autoroute E25 entre Liège et Maastricht à hauteur de Visé vendredi soir, apprend-on samedi. Le poids lourd qui a renversé un activiste de 50 ans, porteur d'un "gilet jaune" et décédé sur place à la suite du choc, arborait en effet une plaque d'immatriculation néerlandaise, selon les informations de divers médias.

Il est possible que le chauffeur ait simplement poursuivi sa route vers les Pays-Bas. La police belge n'a en tout cas pas retrouvé la trace du camion, après s'être rendue sur un parking autoroutier situé un peu plus loin. Une porte-parole de la police de la province néerlandaise du Limbourg a indiqué samedi matin qu'aux Pays-Bas aussi "on recherche le camion, en collaboration avec les collègues belges". La police néerlandaise aurait reçu des policiers belges l'indication de "certaines caractéristiques" du véhicule. (Belga)