Brexit: un "no deal" pourrait "coûter 40.000 jobs en Belgique"

"Il faut éviter à tout prix que la crise du Brexit débouche sur un scénario 'no-deal' désastreux et déraisonnable où les Britanniques quittent l'UE sans accord de séparation, sans phase transitoire ni perspective quant à une relation future durable avec l'UE", a réagi l'administrateur délégué de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), Pieter Timmermans, après que les députés de la Chambre des Communes ont rejeté jeudi soir l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE.

Un Brexit sans accord, impliquant des prélèvements et contrôles douaniers, serait un coup particulièrement dur pour l'économie belge, souligne la FEB, rappelant une étude de la KU Leuven selon laquelle un tel scénario pourrait coûter à la Belgique 2,3% de son produit intérieur brut et plus de 40.000 emplois.