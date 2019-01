500 euros défiscalisés: plus de 8.000 Belges profitent de ce revenu

Six mois après l'entrée en vigueur de la mesure permettant de bénéficier de 500 euros défiscalisés et exonérés de cotisations sociales pour une ou plusieurs activité(s) complémentaires jusqu'à 6.000 euros par an, quelque 8.000 Belges y ont recours, selon des chiffres du cabinet de la ministre des Affaires sociales Maggie De Block vendredi. Le secteur du sport est particulièrement friand de ce statut.



Depuis le 15 juillet 2018, les travailleurs occupés à au moins quatre cinquièmes temps, les pensionnés et les indépendants ont la possibilité de gagner jusqu'à 500 euros complémentaires par mois sans devoir payer d'impôts en réalisant des tâches dans plusieurs domaines. La mesure trouve petit à petit son public. Après un mois, 553 personnes l'avaient déjà utilisée et ils sont plus de 8.000 six mois plus tard. La mesure est particulièrement populaire dans le milieu sportif, en grand partie par les coachs. De nombreux Belges profitent également du concept pour faire de petits travaux d'entretien ou pour l'aide aux personnes.