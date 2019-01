Prévisions météo: un week-end sec mais FROID avant l'arrivée de la neige

Il y aura d'abord des éclaircies puis davantage de nuages à partir du sud-ouest ce samedi, selon les prévisions de l'Institut royal de météorologie (IRM). Les maxima iront de 0 à 4 degrés. Dimanche, le ciel sera d'abord marqué par assez bien de nébulosité le long de la frontière française avec un risque de faibles précipitations hivernales. Ailleurs, le temps sera sec avec de larges éclaircies et les maxima varieront de 0 à 3 degrés. Lundi, il fera calme et ensoleillé avant un risque de neige attendu mardi.

Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra très nuageux sur les régions proches de la frontière française, et quelques faibles précipitations hivernales (sous forme d'un peu de neige) y seront possibles par endroits. Ailleurs, le temps devrait rester sec et les nuages élevés laisseront la place à des éclaircies plus larges. Les minima seront compris entre -2 et -7 degrés.



Quelques flocons dimanche, de la neige mardi

Dimanche, la journée débutera sous des champs nuageux encore abondants dans les régions proches de la frontière française, et pouvant laisser échapper quelques flocons. Mais le temps ensoleillé sur la moitié nord du pays gagnera ensuite la majeure partie du territoire. Seul l'extrême sud pourrait rester sous les nuages jusqu'en fin de journée. Les maxima seront compris entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 2 ou 3 degrés en plaine.

Lundi, le temps sera calme, sec et ensoleillé avec des maxima de -1 degré en Hautes-Fagnes et +4 degrés au littoral.



Mardi, une perturbation devrait atteindre nos régions et, en combinaison avec l'air froid, pourrait donner lieu à un épisode neigeux sur une grande partie de notre pays. Les maxima seront compris entre -2 ou -3 degrés sur les hauteurs ardennaises et +3 ou +4 degrés sur l'ouest.