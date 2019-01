Un Français se tue devant la gare du Midi: à cause d'une vitesse excessive, l'Audi dévie de sa trajectoire et heurte un poteau

Un Français a perdu la vie samedi matin dans un accident de la route sur l'avenue Fonsny, à Saint-Gilles, à proximité de la gare de Bruxelles-Midi, indique le parquet de Bruxelles.

Un homme a perdu le contrôle de son véhicule, une Audi RS4, sur l'avenue Fonsny, ce samedi matin vers 7h. Une vitesse excessive serait en cause. A hauteur de l'entrée de la gare du Midi, il a dévié de sa trajectoire et s'est retrouvé sur les rails du tram, avant de heurter un poteau de plein fouet. Malgré l'intervention rapide des secours, la victime est décédée sur place.



L'homme, un Français, circulait dans une voiture immatriculée en Allemagne. On ignore cependant s'il s'agissait du conducteur. Un autre passager, indemne, est interrogé par la police.

L'avenue Fonsny a été fermée à la circulation durant une partie de la matinée.