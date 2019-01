L'horreur pour une jeune maman de Tournai: diagnostiquée avec une sinusite, elle avait en réalité la rate éclatée

C'est le journal Nord Eclair qui relate ce jeudi matin la mésaventure de Laura, une jeune maman de trois petite filles. Il y a un an, Laura s'est rendue aux urgences de l'hôpital CHwapi à Tournai, prise de violents maux de tête et de fortes douleurs au ventre qui s'étendaient à l'épaule. La jeune femme y subit des examens et un sinusite chronique est diagnostiquée.

Sur le chemin du retour, Laura est prise de 3 malaises successifs et appelle son beau-père à l'aide. Il l'emmène ensuite au centre hospitalier de Mouscron où une radio des poumons et une échographie sont réalisées. La maman a du sang dans le ventre. Sa rate a éclaté. Après une intervention chirurgicale pour enlever sa rate, Laura a subi une longue convalescence. Samedi dernier, elle a célébré son trentième anniversaire entourée des siens.