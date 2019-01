Vol avec effraction le jour de Noël à Namur: reconnaissez-vous cet homme ou avez-vous vu quelque chose?

La police fédérale demande aux médias de diffuser l'avis de recherche suivant.

Le mardi 25 décembre 2018 vers 18h10, un vol avec effraction a été commis par 4 auteurs cagoulés dans une habitation située Chaussée de Dinant à Namur. Peu avant les faits, un individu s’est présenté au domicile des victimes absentes.

Il est âgé entre 25 et 30 ans et est de corpulence mince. Il portait un jean bleu, une veste bleue matelassée, un bonnet gris et des baskets noires à semelles blanches.

Les enquêteurs sont à la recherche de personnes qui auraient vu des agissements suspects dans la Chaussée de Dinant le mardi 25 décembre 2018.

Si vous reconnaissez cet homme ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.