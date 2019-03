Opération de police à Waterloo et Braine-l'Alleud: "Il y a même un hélicoptère qui tourne, que se passe-t-il?"

De nombreux habitants du Brabant wallon ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous ce vendredi soir pour signaler une présence policière du côté de Waterloo.



"Un hélicoptère tourne au-dessus de nous", a indiqué Manou vers 20h45, depuis Braine-l'Alleud. "Hélicoptère de la police qui tourne en rond plus des véhicules de police qui sillonnent les rues du quartier Mont-Saint-Jean à Waterloo. Que se passe-t-il?", nous a demandé Johan peu après. "En allant chercher ma console chez un ami à Waterloo, il y avait les forces de l'ordre partout déployées. Même un hélicoptère dans le ciel. En me garant, une voiture banalisée s'est arrêtée et ils m'ont mis la lumière dans la figure. Juste après un combi est passé", a décrit un autre témoin à 21h06.



Les messages similaires se succèdent depuis 20h30.



La police fédérale nous indique qu'un hélicoptère a bien été envoyé sur place, "en appui à la zone de police locale de Waterloo".



De son côté, la police de Waterloo précise qu'une opération est en cours, mais qu'il "n'y a rien de dramatique".