BNP Paribas Fortis va accélérer la fermeture de ses agences

La banque BNP Paribas Fortis va accélérer la réduction de son réseau d'agences, rapporte L'Echo samedi. Cette mesure s'ajoute ainsi à la suppression de plus de 2.000 emplois au cours des trois prochaines années, qui avait été annoncée au cours de la semaine écoulée.



À la fin de 2018, BNPP Fortis comptait encore, après plusieurs opérations d'amaigrissement, quelque 680 agences (sans compter le second canal commercial, Fintro). En octobre dernier, la banque annonçait que 62 de ses agences allaient fermer rien qu'en 2019. Pour l'heure, BNPP Fortis ne sait pas encore précisément le nombre de points de vente qui s'ajoutera à cette liste. La banque procédera à cet exercice chiffré au début du mois d'avril et en annoncera le résultat par la suite.