Tragique accident à Walcourt: une ado de 13 ans et sa belle-mère fauchées mortellement par un véhicule

Deux piétonnes ont été fauchées mortellement sur la rue des Barrages à Walcourt, dans la province de Namur, ce jeudi vers 22 heures. Une jeune fille de 13 ans et sa belle-mère d'une trentaine d'années traversaient sur un passage pour piétons lorsqu'elles ont été percutées. Le drame s'est produit sous les yeux du père de l'adolescente.



"La zone Dinaphi a envoyé le plus vite possible des moyens en ambulance, en balisage, et en logistique. Malheureusement, on a pu constater qu'il y avait deux personnes décédées", a expliqué Gilles Boonen, porte-parole de la zone de secours Dinaphi.





Les circonstances de l'accident ne sont pas encore déterminées



Un expert est descendu sur place pour faire la lumière sur cet accident. La voiture était conduite par une jeune conductrice née en 1990. Celle-ci se rendait vers le village de Chastrès. Fortement choquée, elle n'a pas encore pu être entendue par la police, tout comme le père de l'adolescente.



Pour l'instant, les responsabilités restent indéterminées. Les piétonnes ont-elles oublié d'actionner le feu tricolore avant de traverser? Ont-elles respecté les règles de sécurité? La conductrice roulait-elle à une vitesse excessive? Aurait-elle brûlé un feu rouge? Pour l'instant, ces questions restent encore sans réponse.





Un tronçon très accidentogène



La mauvaise visibilité pourrait-elle être en cause? Notre correspondant local nous indique avoir constaté un "réel manque d'éclairage pour sécuriser la zone".



"C'est la route des Barrages à Walcourt. C'est une route qui est quand même assez accidentogène. C'est dû à un tas de circonstances. La vitesse, le monde en été, etc.", a indiqué Gilles Boonen.



La nationale 978 est un axe très fréquenté. Elle mène entre autres aux Lacs de l'Eau d'Heure.





©RTL INFO - Benjamin Martinet





©RTL INFO - Benjamin Martinet