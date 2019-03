Des Anversois réveillés par des explosions en pleine nuit: des grenades auraient été utilisées contre des voitures (vidéo)

Deux voitures ont été fortement endommagées dans la nuit de jeudi à vendredi à Anvers, dans la zone du Park Spoor Noord, a indiqué la police locale. Vers 3h20, le quartier a été réveillé par des explosions, probablement causées par des grenades lancées sous les voitures.



La police locale et fédérale, le laboratoire judiciaire ainsi que le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) se sont rendus sur place. Les responsables policiers et le parquet n'ont pas fourni de détail supplémentaire. Deux autres voitures ont déjà été incendiées dans le même quartier durant la nuit de mardi à mercredi. Ces faits seraient liés au trafic de drogue.