Ath: une voiture fonce dans une façade, le conducteur prend la fuite

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, peu après 02h00 du matin, qu'un accident de la circulation s'était produit à la rue de Pintamont, au centre-ville d'Ath, où une voiture avait percuté une habitation. Plusieurs véhicules d'intervention ont été dépêchés sur les lieux.A l'arrivée des pompiers, le véhicule et son conducteur avaient disparu. Le chauffeur, dont on ignore l'état de santé, est activement recherché par les forces de l'ordre.Sous la violence du choc, la façade a été totalement démolie et menaçait de s'effondrer. Les pompiers, qui ont dû étançonner le bâtiment, sont restés sur place jusqu'à 05h30 du matin. Une enquête a été ouverte par la police d'Ath.