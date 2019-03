Évitez d'abattre et d'élaguer les arbres durant la nidification: "De nombreux oiseaux peuvent perdre leur saison" (vidéo)

Il faut éviter d'abattre ou d'élaguer les arbres en période de nidification. C'est l'appel de la ligue royale belge pour la protection des animaux ce weekend. Les oiseaux sont actuellement à la recherche de lieux où installer leur nid, une recherche de plus en plus difficile.

Avec ses outils, on pourrait croire qu’il n’est pas particulièrement sensible à la faune et aux oiseaux mais André a 35 ans d’expérience et il a appris à être vigilant et à respecter son environnement de travail.

"On voit qu’il y a un nid mais heureusement, l’arbre n’est pas marqué et il ne doit pas tomber", explique-t-il. "Même s’il devait être marqué, je le laisserais. Je laisse le coin tranquille et je respecte les oiseaux."

Evidemment les engins mécanisés font le tri et l’homme dans sa cabine est bien moins vigilant. Or, c’est une période essentielle pour la nidification. Merles, mésanges, gros becs… tous commencent à se chercher un endroit au calme pour se reproduire.





Du retard dans la reproduction

"Si vous détruisez un nid, l’oiseau va certainement se reproduire après. La reproduction va continuer mais ils auront du retard", précise Jacques Thonnard, le président de la régionale Natagora. "L’hirondelle par exemple, si vous détruisez son nid, elle n’en refera pas à côté et elle va perdre sa saison. C’est comme ça chez beaucoup d’oiseaux."

Lorsque de jeunes oiseaux tombent du nid, des associations environnementales les recueillent et les soignent mais elles en sauvent que très peu.

La ligue pour la protection des oiseaux conseille de reporter les travaux d’entretien de haies à la fin de l’hiver avant la montée de la sève pour ne pas perturber la nidification qui débute essentiellement au printemps.