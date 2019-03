Un homme abattu par la police en Flandre

Un homme a été abattu par la police dimanche à Kruishoutem, en Flandre orientale, rapporte Het Laatste Nieuws. L'information a été confirmée par le parquet.

Les faits se sont déroulés dimanche soir sur la Winston Churchillstraat. La police avait été appelée parce qu'un homme manipulait des couteaux en rue.

Selon les premières informations, il aurait d'ailleurs blessé une personne, son voisin, dont les jours ne sont pas en danger. Des agents de la police locale des Ardennes flamandes sont arrivés sur place. Le suspect a été abattu par la police dans des circonstances qui restent à éclaircir. Une enquête a été ouverte.

"Les circonstances précises des faits sont examinées", indique en soirée la magistrate de presse du parquet de Flandre orientale. "Un expert en armes et un médecin légiste ont été désignés, et le laboratoire est sur place". On parle de quatre coups de feu, ce que l'expert doit encore confirmer.

Comme la procédure le veut, une enquête est menée sur les faits initiaux et une autre sur les tirs policiers, qui doit déterminer s'ils ont eu lieu dans un contexte de légitime défense.