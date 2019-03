Bruxelles: un sans-abri tombe dans un trou de 8 mètres dans une station de prémétro

Un homme sans-abri est tombé, dimanche en fin de journée, dans un vide de 8 mètres de profondeur à la station de prémétro Lemonnier à Bruxelles, a indiqué lundi matin Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Blessé, il a été transporté à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger.



Les pompiers sont intervenus vers 19H15. La personne dormait sur une poutre en dessous des rails et a perdu l'équilibre. Il a signalé sa position à l'aide de la lampe torche intégrée dans son portable. C'est l'équipe RISC des pompiers, celle chargé des sauvetages nécessitant des techniques d'alpinisme, qui est intervenue et qui a sorti l'homme de ce trou. Au total, sept véhicules de pompiers, du SMUR (Service mobile d'urgence et de réanimation) et d'ambulance ont été mobilisés sur place.