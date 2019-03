Un train bloqué depuis 17h30 "en pleine campagne" près d'Arlon: "La patience des passagers est à bout!"

Un train en panne bloque toute la circulation entre le Luxembourg et Arlon, depuis 17h30 environ. Michaël nous a signalé le problème via le bouton orange Alertez-nous. "Le train est bloqué dans la campagne entre Sterpenich et Arlon depuis 50 minutes, nous a-t-il écrit vers 18h20. Un autre train est en panne devant nous et vient d'être déclaré hors service".

La SNCB confirme et évoque "un dérangement d'une durée indéterminée". Michaël, lui, en a assez et dénonce la récurrence de problèmes ces derniers temps. "Les problèmes ne cessent de se produire et de s'enchaîner depuis près de 2 semaines... Les passagers sont excédés. Leur patience est à bout...", affirme-t-il. Pour rappel, le vent a abîmé une caténaire sur la ligne Arlon-Namur récemment, provoquant des perturbations sur cette ligne.

Après 1h30 d'attente, le train dans lequel se trouvait Michaël a pu faire marche-arrière, et contourner le train bloqué. Néamoins, le train immobilisé l'est toujours et provoque des perturbations ce soir , étant donné que seule une voie est désormais disponible. "Il faut compter 10 à 20 minutes de retard", selon Elisa Roux, porte-parole de la SNCB, jointe par notre rédaction.

Ce train bloqué va devoir être remorqué.

Plus d'informations dans quelques instants.