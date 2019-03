Attaque contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande: qui sont les victimes?

Quarante-neuf personnes ont été tuées et vingt autres ont été grièvement blessées dans des attaques contre deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande.

Aucune victime n'a été identifiée pour l'heure. Mais plusieurs nationalités étaient représentées dans les mosquées visées. Parmi les présents figuraient six Indonésiens, dont trois sont en sécurité, selon le ministre indonésien des Affaires étrangères Retno Marsudi qui ajoute que les recherches se poursuivent pour déterminer le sort des autres. Un Saoudien, deux Malaisiens, deux Turcs et un nombre non identifié de Jordaniens figurent parmi les blessés.





48 enfants soignés à l'hôpital de Chrischurch



Selon un porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Genève, "de nombreux réfugiés et migrants se trouvent parmi les morts et les blessés". De jeunes enfants sont au nombre des 48 personnes soignées à l'hôpital de Chrischurch.

Certains ont échappé de justesse au carnage, dont l'équipe nationale de cricket du Bangladesh arrivée à la mosquée Masjid al Noor quelques minutes après le début de la fusillade. L'équipe a vu "des gens ensanglantés sortir de la mosquée", a raconté leur manager Khaled Mashud.