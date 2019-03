Attentats à Bruxelles - Une soirée pour les victimes des attentats sera organisée vendredi soir à l'Espace Magh

(Belga) Sous le titre rassembleur "Tous ensemble", une soirée en hommage aux victimes des attentats du 22 mars 2016 sera organisée ce vendredi soir à partir de 19H30 à l'Espace Magh, situé rue du Poinçon à Bruxelles.

Une exposition inédite présentera les messages de solidarité laissés par les citoyens à la place de la Bourse et à la station de métro Maelbeek au lendemain des attentats. L'artiste François Sauveur réalisera une performance musicale. Les chanteurs Anwar, Alexia Dhertoge et Les voix des Garennes, le slameur et rappeur Manza, et le danseur Yassin Mrabtifi proposeront par ailleurs un concert inédit, mis en scène par Mohamed Allouchi et Yassin Mrabtifi. Par cette création, ces artistes issus de la diversité bruxelloise souhaitent rendre hommage aux victimes et à leurs proches mais aussi transmettre un message de paix et d'amour. Le documentaire "Tous Ensemble" sera également projeté en avant-première en présence des réalisateurs Fionn Perry et Noureddine Zerrad, tous deux victimes de l'attentat de Zaventem. En suivant le quotidien de quatre victimes, ce film pose un regard singulier sur les événements du 22 mars 2016. Cette soirée est proposée par In2out Productions en coproduction avec l'Espace Magh et avec l'association de victimes Life4Brussels. Elle est notamment organisée avec le soutien de la Ville de Bruxelles, de son service des archives, de la Région Bruxelles-Capitale, de la Promotion de Bruxelles et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. (Belga)