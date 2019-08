Toffik avait disparu depuis 6 ans: voici comment sa maîtresse a pu retrouver le chat (vidéo)

Un chat blessé a retrouvé sa maîtresse après avoir disparu pendant 6 ans en Pologne. Toffik avait reçu plusieurs balles et a été sauvé de justesse.

Toffik a eu beaucoup de chance. Le chat s'est fait tiré dessus dans la rue. Grâce à la générosité de donateurs inconnus sur Internet, son opération a pu être payée et il s'en est sorti. Une association a ensuite diffusé des photos du chat pour essayer de lui trouver une nouvelle famille.

C'est là qu'Anna l'a reconnu. Il s'agissait de son chat, disparu depuis 6 ans. "J'ai vu la photo et je me suis dit que ça devait être Toffik." Aujourd'hui, l'animal et sa maîtresse sont à nouveau réunis.