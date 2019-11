Un dimanche après-midi pluvieux

(Belga) Pluies et averses seront au rendez-vous, dimanche après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). À l'ouest, le temps devrait rester sec avec même quelques éclaircies. Les maxima oscilleront entre 9 °C en Hautes Fagnes et 12 ou 13°C à l'ouest. Le vent sera faible à modéré, de secteur sud-est, virant au sud.

En soirée et durant la nuit, l'IRM prévoit encore des périodes pluvieuses, principalement sur la moitié est du territoire. Les minima seront compris entre 6 et 9°C, sous un vent modéré de secteur sud-ouest. La journée de lundi débutera sous les nuages et de la pluie par intermittence, avant le retour d'un temps plus sec depuis la frontière française. Le temps redeviendra toutefois plus instable dans l'après-midi, avec des maxima avoisinant 8°C en Hautes Fagnes et 12 ou 13°C en basse et moyenne Belgique. Mardi, l'atmosphère sera déstabilisée par de l'air froid en altitude, qui provoquera une nébulosité variable et des averses par moment. Il ne fera guère plus chaud que 5 ou 6°C sur les hauteurs ardennaises et 12°C en plaine. (Belga)