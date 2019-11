Ivre, un chauffard fauche une maman et sa fille sur un passage piéton à Mouscron: il a été placé sous mandat d'arrêt

Un Français a été placé dimanche sous mandat d'arrêt après avoir percuté avec sa voiture, samedi matin, deux piétonnes à Mouscron, a indiqué lundi le parquet de Tournai. Il était sous l'influence de l'alcool et avait pris la fuite. L'inculpé est en aveux et passera devant la chambre du conseil vendredi.



La chambre du conseil de Tournai devra infirmer ou confirmer vendredi pour un mois l'arrestation du Français, âgé de 34 ans. L'homme a été inculpé de coups et blessures involontaires, de délit de fuite, de non-assistance à personne en danger et d'imprégnation alcoolique. "Ce dossier connaîtra son épilogue devant le tribunal correctionnel et non devant un tribunal de police. L'intéressé reconnaît les faits qui lui sont reprochés", a précisé le parquet de Tournai.

Samedi, peu avant 06h00 du matin, l'inculpé a fauché une mère et sa fille, sur un passage pour piétons à Mouscron. La mère, âgée de 59 ans, a été très grièvement blessée. Le parquet ne pouvait préciser son état de santé lundi. Le conducteur a pris la fuite mais a percuté un poteau et a perdu le contrôle de son véhicule. Il a ensuite basculé dans un fossé où son véhicule a pris feu. Avant d'être retrouvé par les forces de l'ordre, l'auteur des faits avait appelé la police pour affirmer avoir été victime d'un car-jacking.