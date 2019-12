"71 cm de papier!": Johnny choqué par la longueur des tickets de caisse au Burger King

Johnny est surpris lorsqu'il passe commande au Burger King et qu'il reçoit 3 tickets de caisse. Sensible à la cause écologique, il juge cette pratique abusive. Il se demande s'il n'existe pas d'alternatives pour diminuer l'utilisation de papier.

"Chez Burger King, vous vous retrouvez avec 3 tickets, plus long que la longueur de la table!", nous écrit Johnny, image à l'appui, via le bouton orange Alertez-nous. Alors que cet habitant d'Andenne commande un menu simple (burger, frite, boisson) à la borne automatique du Burger King de Namur, il reçoit deux longs tickets de la machine. Le premier reprend la commande et le deuxième concerne la transaction bancaire. Mais ce n’est pas tout. Une fois à la caisse pour prendre sa commande, il reçoit un troisième ticket. Mis bout à bout, les billets dépassent la longueur de la table du Burger King. Excessif pour ce client sensible à la cause écologique : "J’ai trouvé ça un peu fort quand même !"

Interloqué, il pose une question toute simple au gérant : "Pourquoi tant de papiers ?". Le gérant lui répond que la loi les oblige à tout détailler. Une réponse qui ne convient que moyennement à ce client : "Ne pourrait-on pas proposer au client la possibilité de choisir entre imprimer le ticket ou le recevoir par mail ? Ou peut-être imprimer recto/verso pour diminuer le papier utilisé?", se demande-t-il.

Burger King doit-il nécessairement imprimer trois tickets ?



L’entreprise confirme être dans l’obligation d’imprimer les détails de la commande du client sur les tickets de caisse: "Tout commerce se doit de distribuer deux tickets à ses clients. Le premier est une preuve pour la facturation, le deuxième pour la transaction bancaire. Le troisième ticket est plutôt destiné à un usage interne. Il permet aux employés en cuisine de préparer la commande (les burgers de Burger King sont préparés seulement après que le client a passé commande), puis de vérifier en caisse si la commande est bien complète avant de la donner au client", communique Ariane Goossens, consultante presse pour Burger King.

Que dit la loi belge ? Lorsque l’entreprise fournit des repas et des boissons et a un chiffre d'affaires annuel de plus de 25.000 euros, un ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse doit être délivré. Le système a été introduit en 2016 pour lutter contre les fraudes dans l’horeca. Ce premier ticket doit-il pour autant être imprimé ? Dans le secteur horeca, en tant que preuve de facturation, l'impression est effectivement obligatoire, informe la porte-parole du SPF (Service Public Fédéral) Finances.

Est-ce également le cas pour le ticket lié à la transaction bancaire ? Non, répond le porte-parole de la fédération d’institutions financières belge (Febelfin). La possibilité de choisir entre un envoi numérique ou une impression dépend du terminal de paiement. Visiblement, celui de Burger King préfère le papier...

Interrogé sur ce gaspillage de papier, Burger King assure que "la réduction de la longueur des tickets est un des objectifs que l’enseigne s’est fixé pour 2020", sans donner de précisions sur les moyens d'atteindre ce but.

Chez Décathlon aussi



Burger King n’est pas la seule entreprise qui étonne ses clients par la longueur de ses tickets. Guy a aussi été interpellé par ceux donnés chez Décathlon, la grande surface de vêtements sportifs. "Pour une fête de St Nicolas, j'ai acheté 45 bonnets et 45 écharpes. Je m'attendais à recevoir un ticket de caisse avec 2 lignes. Au lieu de cela, j'ai un ticket de 99 cm", déplore-t-il via le bouton orange Alertez-nous.

Dans ce cas, selon le porte-parole de la Febelfin, c'est lié à l’organisation interne de Décathlon. Ici, il ne s'agit pas d'une entreprise liée au secteur horeca. En outre, depuis 2014, les enseignes peuvent proposer aux clients d'envoyer les tickets de caisse numériquement. Toutefois, elles ne peuvent le faire que si le client possède une carte de fidélité du magasin. C'est ce que nous confirme Tom Vanden Borre, directeur marketing chez Comeos. Nous avons demandé des informations supplémentaires à Décathlon mais à l'heure d'écrire ces lignes, nous n'avions pas encore reçu de réponse.





Et chez Carrefour...

Réagissant à notre article, un client des supermarchés Carrefour nous a également soumis une photo montrant un long ticket de caisse. "4 articles achetés chez Carrefour Soignies, 65 cm de ticket", nous commente-t-il via le bouton orange Alertez-nous. Selon Siryn Stambouli, porte-parole de Carrefour, des projets sont en cours pour réduire l'usage du papier...