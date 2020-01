Jean-Yves Wargnies, ex-candidat de la Star Academy belge, est décédé à la suite de l'agression par balles subie lundi matin

Selon des proches, l'homme a succombé à ses blessures ce vendredi. L'ancien candidat de la Star Academy belge avait été touché par plusieurs balles lundi matin à la suite d'une dispute avec un voisin.

Selon des proches, Jean-Yves Wargnies n'a pas survécu à l'agression dont il a été victime à son domicile de Marchienne-au-Pont. Lundi matin, l'ancien candidat de la Star Academy belge a été touché par plusieurs balles tirées par son voisin. Selon SudPresse, Domenico Puddu était agacé par les nuisances sonores consécutives aux travaux que réalisait Jean-Yves Wargnies depuis plusieurs mois. Il dit avoir eu "un coup de sang" à cause de ces nuisances.

L'auteur présumé des faits est en aveu. L'individu âgé de 66 ans avait déjà des antécédents judiciaires pour des faits de menace et des coups et blessures, a rapporté SudPresse. Il a été placé sous mandat d'arrêt. Il dit aujourd'hui regretter son geste et nie toute préméditation.