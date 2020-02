Provinces de Namur et du Luxembourg: des cours d'eau risquent de déborder

La Haute Meuse (amont et aval) dans la province de Namur ainsi que la Haute Semois et la Chiers (et leurs affluents) en province de Luxembourg sont en pré-alerte de crue, peut-on lire lundi après-midi sur le site internet de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques.

Cette phase signifie que les cours d'eau en question pourraient déborder dans les prochaines heures et provoquer des inondations localisées et sans gravité. Les précipitations abondantes accumulées durant les dernières heures ont provoqué une montée des niveaux d'eau, prévient la DG. "Selon les prévisions actuelles, les seuils d'alerte ne devraient pas être atteints", précise-t-elle encore.