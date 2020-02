Coronavirus: 8 Belges mis en quarantaine à Bruxelles vont pouvoir rentrer chez eux

Fin de quarantaine pour une partie des Belges rapatriés de Chine il y a deux semaines. 8 personnes vont pouvoir rentrer chez elles cet après-midi. Corentin Simon faisait le point pour nous lors du RTL info 13H.

Ces personnes ont été rapatriées le 2 février dernier. Cela fait donc 14 jours qu’elles sont placées à l’isolement, mises en quarantaine à l’hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek. Elles ont été contrôlées à plusieurs reprises avec les médecins durant cette période, encore une fois ce matin.

Aucun danger pour leurs proches et la population

Ces personnes n’ont jamais été contrôlées positives au virus. Elles ne représentent donc aucun danger pour leurs proches ou pour la population. Elles vont pouvoir être libérées et pouvoir rentrer chez elles cet après-midi, tout comme l’autre patient qui lui avait été admis à l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Il avait été détecté positif au virus et des mesures différentes avaient été prises pour lui. Vu les derniers examens, cette personne ne représente aucun danger non plus. Elle a pu rentrer hier chez elle.

Deux personnes encore en quarantaine chez nous

Deux autres résidents belges se trouvent encore à l’hôpital militaire. Elles sont rentrées il y a seulement 7 jours. Eux non plus n’ont pas été détectés positifs au virus mais elles devront encore attendre au moins une semaine supplémentaire avait de pouvoir être libérées.