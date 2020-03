Coronavirus à Charleroi: de nombreux masques et gants jetés sur la voie publique

Le coronavirus en Belgique exige le respect de certaines règles d'hygiène afin de contenir sa propagation. Parmi celles-ci, la nécessité de se débarrasser des éventuels gants et masques dans une poubelle fermée chez soi. La Ville de Charleroi regrette que ce comportement ne soit pas respecté par tous.

Dans un communiqué diffusé ce mardi matin, la Ville de Charleroi a manifesté sa condamnation du geste incivique de certains qui jettent leurs masques et gants à même la voie publique. "Cette attitude est absolument intolérable !", ont déclaré les autorités, priant les habitants qui portent des gants et des masques pour leur protection de les mettre dans une poubelle fermée à leur domicile après usage. En effet, les gants et masques peuvent être contaminés et donc transmettre le virus à d'autres individus. "Il y va de la santé du personnel de la propreté publique !" a tonné la Ville de Charleroi

La Ville de Charleroi a également rappelé les mesures entourant les activités extérieures:

"Comme indiqué par les instances fédérales, les promenades et les activités sportives restent encouragées moyennant les mesures d'hygiène et de sécurité imposées.



- Les promenades sont autorisées avec les membres de votre famille vivant sous le même toit et/ou en compagnie d'une seule autre personne.

- L'activité sportive est encouragée de manière individuelle ou à deux avec une personne vivant sous le même toit OU toujours le même ami.

Les parcs restent ouverts. Notez que seule la promenade est autorisée. Toute attitude statique est interdite de même que l'usage des bancs publics et des modules de jeux ainsi que les rassemblements", a répété la ville, ajoutant que la police veillerai au bon respect de ces dispositions.



"Le temps très lumineux de ces derniers jours semble certes propice à la promenade mais la tolérance autour des promenades consiste à vous autorisez à vous aérer pendant un temps court et au plus près de chez vous et non à y passer plusieurs heures ou à vous y "poser"", a encore précisé la Ville qui a menacé n'avoir pas d'autre solution, à l'instar d'autres communes, de fermer des parcs et espaces verts si les règles n'étaient pas respectées.

