Un enfant testé positif au coronavirus à Kapellen, ses camarades et profs en quarantaine

(Belga) Un enfant qui fréquentait la garderie d'une école primaire de Kapellen, en province d'Anvers, a été testé positif au nouveau coronavirus, a indiqué le réseau d'enseignement communal libre Go! d'Anvers. Ses camarades et institutrices qui ont été en contact avec lui plus d'un quart d'heure doivent observer une quarantaine de deux semaines. L'école devait rouvrir le 2 juin mais ses portes pourraient rester fermées plus longtemps.

L'enfant ne présentait pas de symptômes et sa contamination a été détectée un peu par hasard, a précisé le réseau. "Il devait subir une petite opération et a été testé avant d'être admis. Il se fait en outre que ses deux parents travaillent à l'école, l'un dans la section maternelle et l'autre en primaire. Ils doivent rester chez eux en quarantaine, comme toute personne qui a été en contact avec l'enfant pendant plus de 15 minutes: ses camarades de la garderie et les institutrices qui s'y relayaient." La section primaire de l'école reste pour le moment ouverte mais la garderie devrait, elle, garder portes closes. Les maternelles devaient à nouveau accueillir les élèves le 2 juin mais sa réouverture est incertaine. (Belga)