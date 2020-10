Braquage d'une pharmacie à Molenbeek: avez-vous vu ces deux hommes?

Le mercredi 15 juillet 2020 à 15h18, à Molenbeek-Saint-Jean, un vol à main armée a été commis dans une pharmacie située Chaussée de Ninove. Cet avis de recherche est diffusé à la demande du parquet de Bruxelles.

Deux hommes arrivent à hauteur de la pharmacie, le premier sonne à la porte et l’employée lui ouvre la porte. Le second, quant à lui, reste à l’extérieur et fait le guet. L’homme qui est rentré se dirige immédiatement vers le côté du comptoir.

Il sort un cutter de sa poche et se dirige vers la pharmacienne en lui disant d’ouvrir la caisse. Il lui ordonne ensuite de reculer et s’empare des billets et des pièces qu’il tente d’enfouir dans ses poches.

Entre-temps son complice se rend en direction du magasin Carrefour, avec un jeu de clés +dans la main gauche. Quelques minutes plus tard, le braqueur prend la fuite avec son butin dans la même direction.

Le premier auteur est un homme d’origine nord-africaine, âgé d’environ 35 ans. Il mesure approximativement 1m75, est de corpulence normale et a les cheveux noirs dégarnis.

Au moment des faits, Il était vêtu d’une veste en cuir brun / noir, un jean gris foncé et des chaussures de sport blanches.

Le deuxième individu semble plus âgé. Il est de corpulence normale avec du ventre. Il a les cheveux gris.

Au moment des faits, il était vêtu d’un polo bleu foncé, d’un pantalon gris et de chaussures de sport blanches.



Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu