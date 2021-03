A Grez-Doiceau, la structure "Jo le jardinier" va être démontée: les bénévoles lancent une pétition pour la conserver

Jo le jardinier, c’est le nom de cette structure créée à partir de canettes et autres déchets. Elle occupe un rondpoint du stampia à Grez Doiceau depuis 3 ans. Stéphan Dubray est l'artiste qui l’a construite. Aidé par des dizaines de riverains, il a travaillé un an bénévolement pour la concevoir. Il voulait avant tout sensibiliser le public à la problématique des déchets.

Aujourd’hui, la commune a pris la décision de démonter l’œuvre. La structure doit être enlevée pour le 30 avril. Elle était temporaire, mais l'artiste et les bénévoles ne comprennent pas la mesure unilatérale. Quelques communes et l'intercommunale In'Béwé s'étaient montrées intéressées pour récupérer Jo le jardinier mais sans donner suite. Une pétition circule pour son maintien. Elle a déjà récolté plus de 300 signatures.