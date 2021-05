Les indicateurs sont en baisse: "On récolte les fruits de la vaccination", commente Yves Van Laethem

"Les chiffres vont dans le bon sens", a annoncé le virologue Yves Van Laethem lors de la conférence du presse du Centre de Crise ce vendredi. "Les indicateurs diminuent de manière tellement significative, qu'ils ont diminué de moitié par rapport au pic de la troisième vague."

Depuis plusieurs jours, les indicateurs de l'épidémie en Belgique sont en baisse. Par exemple, 2.117 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour ces 7 derniers jours, en baisse de 26% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano.

Selon le porte-parole de la lutte contre le coronavirus, "dans les hôpitaux, et au niveau des décès, on récolte de plus en plus les fruits de la campagne de vaccination. Nous sommes donc sur la bonne voie, mais nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, soyons clairs. Le virus circule toujours."

Par ailleurs, Sciensano constate un rajeunissement relatifs de la population contaminée, ou hospitalisée, ainsi que pour les décès. "C'est évidemment une tendance logique, dans la mesure où la vaccination a massivement été implémentée au départ chez les personnes les plus âgées, et qu'elles sont donc les premières à être convenablement protégées", commente Yves Van Laethem.