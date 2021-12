Le Makro de Lodelinsart fermé en raison d'une grève

Le Makro de Lodelinsart est resté fermé mercredi matin à la suite d'une grève menée en front commun syndical, a indiqué la CNE. L'information a été confirmée par la direction de la chaîne de supermarchés.



Le mouvement spontané a débuté à 6h et le magasin n'a donc pas ouvert comme prévu à 7h15. Les autres enseignes Makro (Alleur, Eke, Deurne, Machelen et Leeuw-Saint-Pierre) ne sont pas concernées par le mouvement. "Il s'agit d'une problématique propre à ce magasin", précise-t-on à la CNE. "Les employés de l'enseigne débraient, entre autres, sur des questions de bien-être sur leur lieu de travail et obstruction aux droits syndicaux", ajoute le syndicat chrétien. La direction regrette cette action menée sans que la procédure normale de concertation sociale ait pu être lancée.