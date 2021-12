Eitan, le petit garçon qui a survécu au drame du téléphérique est de retour en Italie

A la suite de la décision d'un tribunal israélien, Eitan, l'unique survivant de l'accident mortel du téléphérique de Stresa, près du lac Majeur, est rentré en Italie. L'avion en provenance de Tel Aviv avec le garçon et sa tante paternelle à bord a atterri à Bergame peu après 22h00 vendredi, ont rapporté différents médias italiens.



Âgé de six ans, Eitan Biran est au cœur d'une dispute familiale concernant sa garde après la mort de ses parents et de son petit frère dans la chute d'un téléphérique ayant fait au total 14 morts en mai en Italie, où ils résidaient. Grièvement blessé, le garçon avait été confié par la justice italienne à sa tante paternelle, qui réside dans la province de Pavie, dans le nord de l'Italie, tandis que la famille de sa mère, résidant en Israël, avait un droit de visite. Mais début septembre, l'enfant a été emmené en Israël par son grand-père maternel, Shmulik Peleg, à bord d'un jet privé, lors d'un droit de visite à l'issue duquel il était censé ramener l'enfant chez sa tante.

La justice italienne a alors ouvert une enquête pour enlèvement. Selon le parquet de Pavie, l'enfant aurait été emmené d'Italie vers la Suisse en voiture où il a pris, avec les deux complices, un vol privé à destination d'Israël payé 42.000 euros.

Le parquet accuse les grands-parents maternels, le grand-père mais aussi la grand-mère Esther Cohen, d'avoir longuement prémédité l'enlèvement du garçon. Un mandat d'arrêt international avait été lancé contre le grand-père israélien d'Eitan pour enlèvement. La bataille juridique n'est pas encore terminée: une nouvelle audience est prévue le 9 décembre au Conseil des tutelles à Milan. La famille en Israël veut priver la tante de sa tutelle. Eitan a la double nationalité. Il est né en Israël, mais peu après sa naissance, ses parents ont déménagé en Italie.