Mauvaise surprise pour David: il découvre à son arrivée en Suède qu'il doit présenter un test PCR négatif 

Jérémie a appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous ce jeudi pour partager la mésaventure vécue par son père, David. Celui-ci a pris un avion depuis l'aéroport de Charleroi mercredi à destination de la Suède. "Mon père et sa compagne sont arrivés hier soir à Stockholm. C'est là qu'ils ont découvert qu'il fallait présenter un test PCR négatif pour rentrer dans le pays depuis le 28 décembre", indique Jérémie, le fils. "Au moment d'embarquer à Charleroi, on ne leur a rien dit. C'est en arrivant qu'ils ont appris ça. Ils ne sont pas les seuls: il y a des Hollandais, des Anglais, etc.".

Selon notre témoin, son père et sa femme ont été placés dans une zone spécifique de l'aéroport de Stockholm pour les voyageurs sans test négatif. "La police ne veut pas leur faire de test PCR sur place. Ils sont pris en otage. Ils sont traités comme des prisonniers. Ils ont froid. Mon père a le diabète et a dû appeler le service médical. Il a ensuite reçu un plat froid pour deux et de l'eau", affirme Jérémie.

Seule solution pour les voyageurs belges: rentrer en Belgique par le prochain vol de leur compagnie aérienne, c'est-à-dire vendredi.

Il est très important de vérifier les avis et les dernières mesures

Vérifications faites, la Suède a effectivement annoncé le 22 décembre que les voyageurs de 12 ans ou plus en provenance de l'Union européenne devaient présenter un test covid négatif à partir du 28 décembre, même s'ils sont vaccinés.

Sur le site des Affaires étrangères belges, les conditions de voyage pour la Suède indiquent bien les mesures en question. "Nous faisons un gros travail de mise à jour des avis", réagit Wouter Poels, porte-parole des Affaires étrangères. "Il est très important de vérifier les avis et les dernières mesures. Nous sommes dans une période de pandémie où des pays prennent des décisions, la Belgique également". "Nous déplorons la mésaventure vécue par ces Belges, et nous espérons qu'ils pourront rentrer chez eux au plus tôt", conclut le porte-parole.

Le meilleur conseil est donc de bien vérifier l'avis de voyage pour votre pays de destination sur le site des Affaires étrangères.

Rappelons qu'en plus de la Suède, huit autres pays de l'Union européenne (Portugal, Irlande, Chypre, Lettonie, Italie, Grèce, Finlande et Autriche) exigent déjà un test négatif même pour les vaccinés en provenance de l'UE. Une information qui peut évoluer d'un jour à l'autre.