La chanteuse Aud Rey se livre dans un album autobiographique: "Je me suis libérée"

La chanteuse Aud Rey était l'invitée du RTL Avec Vous ce mercredi 16 janvier. Cette jeune chanteuse de musique pop se réjouit de produire de la musique très dansante "bien que les thèmes peuvent parfois être sombres".

Dans son nouvel Ep, intitulé "Combien de temps", l'artiste se livre. Elle raconte notamment une situation dans laquelle elle se retrouve enfermée pendant longtemps et dont il lui est impossible de s'extraire. "J'ai été pendant très longtemps dans une situation de laquelle je n'arrivais pas à sortir, principalement à cause des codes de la société qui ne nous laissent pas être qui on est. À la fin, j'arrive à m'en libérer. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde", confie-t-elle.

Aud Rey écrit ses propres chansons. Lorsqu'elle était adolescente déjà, ce sont des poèmes qu'elle rédigeait après avoir connu "l'amour des mots" grâce à un professeur de français. Ce n'est que quelques années plus tard que la chanteuse décide de faire de cette passion, son métier. "Ça ne plaisait pas à mon entourage. Ce n'était pas quelque chose que je m'octroyais le droit de faire. Quand je me suis libérée de tout ça, j'ai enfin eu la chance de pouvoir vivre ma passion", raconte-t-elle.