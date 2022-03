Christophe lance un appel pour restaurer sa voiture saccagée par les inondations afin de pouvoir participer au rallye du Télévie

Les inondations de l'été dernier ont emporté de nombreuses voitures dans leurs flots. Parmi elles, une voiture américaine de 1954, présentée comme une réelle pièce de collection. Elle a finalement été retrouvée dans la Vesdre. Après avoir été identifié, son propriétaire a pu la récupérer. Il compte désormais la restaurer et à terme, la mettre en location au profit du Télévie.

En juillet dernier, de terribles inondations ravageaient une partie de la Belgique. Les puissants flots avaient fait 41 morts et d'importants dégâts matériels. Les eaux avaient notamment emporté de nombreux véhicules, dont celui de Christophe. Après 8 mois d'attente, ce propriétaire a enfin pu récupérer son ancêtre : une Nash de 1957.

Après avoir été identifié, Christophe a commencé la restauration. Il a d'abord fallu retirer les 60 kilos de boue de sa voiture. "On voyait juste quelques pièces mais toute la voiture était recouverte. C'était une catastrophe", nous explique-t-il.

"J'ai enlevé les vitres pour que le séchage soit rapide. Et au niveau du moteur, j'ai vidangé l'huile et beaucoup d'eau qui se trouvait au niveau du moteur, enlevé les bougies. J'ai remis de l'huile au niveau du moteur pour que ça ne rouille pas", se rappelle-t-il.

Au profit du Télévie

Cependant, Christophe ne dispose pas d'une formation de carrossier. Il lance un appel à différents corps de métiers afin de remettre cette belle américaine sur la route. "J'aurai besoin d'aide de professionnels, d'amateurs et de gens très motivés qui ont envie de se lancer dans l'aventure", souffle-t-il.

Car Christophe espère concrétiser un projet caritatif plutôt particulier. "Je souhaiterais la remettre en état et pouvoir ainsi profiter du rallye Télévie, la mettre à disposition en location pour des mariages, festivités et autres... Et verser chaque année, tous les dons au Télévie", confie ce propriétaire.

La rénovation est estimée à plus de 15.000 euros et plusieurs centaines d’heures de travail. Comme pour le Télévie, il faudra tout donner...