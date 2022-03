500 tonnes de carottes à récolter gratuitement à Fernelmont: "Avec tout ce qui augmente, ça vaut la peine"

Des carottes gratuites à n’en plus finir. A Fernelmont, les particuliers peuvent en récolter 500 tonnes. Il suffit de manier la fourche et de remplir ses propres sacs, comme Marianne. Elle en a prévu pour ses voisins, ses chevaux et la crèche à côté de chez elle. "Avec tout ce qui augmente, ça vaut la peine. A la limite ca ne me dérangerait pas de le payer car son boulot il est là", estime Marianne, une habitante venue participer à la récolte gratuite.

En raison d'une récolte tardive due aux inondations, ces carottes ne sont plus acceptées dans les usines. La perte est de 20.000€ pour l’agriculteur. Pour éviter le gaspillage, il a préféré les donner. "Les gens sont demandeurs, ils sont nécessiteux, alors au lieu de les détruire autant faire plaisir aux gens", considère Antoine Bodart.

La semaine prochaine, l'agriculteur devra retravailler son sol (et donc détruire les cultures). Les intéressés ne doivent pas traîner à venir se servir.