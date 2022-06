70 ans de règne d'Elizabeth II: pourquoi les Britanniques aiment-ils tellement leur Reine?

À 96 ans, la reine Elizabeth est plus populaire que jamais. Qu’est-ce qui explique cet attachement infaillible des Britanniques à leur souveraine? Tout près du palais de Kensington, un café entièrement dédié à la princesse Diana… Mais depuis quelques semaines, la Reine Elizabeth occupe une bonne partie de la devanture…

En 1989, ce Londonien d’origine irakienne décide de dédier un café à la princesse des Cœurs… 33 ans plus tard, Abdul libère volontiers de la place sur les murs, pour célébrer la souveraine, qu’il admire tout autant…

"Elle a toujours été populaire, mais aujourd’hui encore plus, les gens voient comme elle a travaillé dur et combien elle a donné", estime ce gérant d'un restaurant.

Et de poursuivre: "Certains croient que c’est facile d’être Reine, mais non. C’est un gros boulot. Moi, j’ai juste un magasin et je suis débordé, alors qu’elle, elle gère tout un pays et le Commonwealth. Elle doit être une femme forte!"

Selon un récent sondage, la Reine reste la plus populaire de la famille royale. 69 % des sondés disent l’apprécier. Le prince William suit de près avec 64% d’opinions favorables. Le prince Charles, lui, n’en récolte que 43 %.

Mais pourquoi les Britanniques aiment-ils tellement leur Reine ?

"Pendant les 70 dernières années, elle est restée constante. Elle a travaillé 24h par jour, à représenter notre pays, elle a été tout ce qu’on attend d’elle...", estime un Britannique.

"Elle est super, elle est belle, j’adorerais qu’elle soit ma grand-mère !", s'enthousiasme un autre admirateur de la famille royale.

"Beaucoup de travail se fait en coulisses. Je pense que les gens qui ne sont pas spécialement royalistes sont conscients de ce qu’elle représente pour le peuple, et de ce qu’elle apporte par sa solidité, et parce qu’elle s’en tient à ce qu’elle dit", explique une Londonienne.

"Elle a tellement donné à ce pays, c’est important de marquer l’événement", reconnait un citoyen.

Et quid des jeunes?

Elizabeth est particulièrement populaire auprès des + de 60 ans, avec un profil plutôt conservateur. Mais que pensent les plus jeunes, qui vivent dans des communes moins favorisées? C’est ce que nous avons essayé de savoir. Wembley est dans la banlieue nord-ouest de Londres. Dans cette ville cosmopolite, les avis sur la Reine sont plus mitigés.

"Personnellement je trouve ça complètement inutile et surfait. Je pense que c’est une tradition dépassée", développe un jeune homme.

"Elle est l’une des reines les plus âgées qu’on ait jamais eues, elle est unique et spéciale. Alors elle est très populaire ici", justifie un autre homme.

"Ce jubilé nous donne un sentiment d'appartenance", se réjouit déjà un Londonien.

Pour ce Jubilé de platine, les Britanniques ont même droit à un long week-end de quatre jours, histoire de pouvoir fêter leur Reine, en grande pompe.