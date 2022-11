Oréo, le micro-cochon de compagnie de Kim et Kevin, est décédé à Waremme: "Nous sommes brisés"

Kim et Kevin sont remplis de tristesse depuis le décès d’Oréo, leur cochon nain. Ce lundi, ils l’ont retrouvé inerte dans leur appartement à Waremme, en région liégeoise. Le couple a adopté ce petit animal de compagnie pas comme les autres en 2020. Il considérait Oréo, qui allait avoir 3 ans, comme un membre de la famille.

"Notre bébé d’amour, cela fait actuellement 24h que nous vivons sans toi. Nous sommes brisés par ta perte", confie Kim sur la page Facebook dédiée au cochon. Très suivi sur les réseaux sociaux, l’animal était devenu une petite star.

D’après ses maîtres, Oréo aurait succombé à une crise cardiaque. Les cochons ont un cœur fragile. "C’est tellement dur. Deux ans et demi que nous avons fait tout de notre quotidien pour toi, pour que tu sois bien, heureux".

Il y a un an, une équipe de RTL INFO avait rencontré le couple et Oréo. Kim et Kevin expliquaient leur attachement particulier à leur mini-cochon. "C’est mon petit cœur, mon bébé, mon petit amour, mon gros lard…", glissait Kim. "Quand on lui parle, c’est papa et maman, ajoutait Kevin. "Il faut se dire quand même qu’un cochon peut assimiler un peu près entre 3.000 et 4.000 mots".

La nuit, Oréo dormait avec ses maîtres sur le lit. "Aujourd'hui, je ne voudrais plus d'un chien ou de chat. Ce sera d'office un cochon par la suite, encore", assurait Kevin.

Aujourd’hui, le couple ressent un manque immense, en dévoilant sur les réseaux sociaux la dernière vidéo du petit cochon.