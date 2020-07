Khloé Kardashian a-t-elle (encore) pardonné à Tristan Thompson ses infidélités?

Selon un reportage exclusif du magazine PEOPLE, Khloé Kardashian et Tristan Thompson ont décidé de donner une nouvelle chance à leur relation.



Pour rappel, les choses se sont vraiment mal terminées entre eux après le gros scandale de 2019. Pour rappel, Tristan avait embrassé Jordyn Woods, la meilleure amie de Kylie Jenner et proche de toute la famille. Depuis les faits, plus personne n'adresse la parole à la jeune femme, alors que Tristan est de retour dans le clan.



Il ne s'agissait pas non plus de la première infidélité de Tristan. Il avait déjà trompé Khloé en 2018 alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Mais la soeur de Kim Kardashian avait décidé de pardonner au père de sa fille. "Pour le bien de True", avait justifié Khloé après lui avoir donné une autre chance.



Depuis l'affaire Tristan-Jordyn, le sportif n'a pas arrêté de couvrir Khloé de cadeaux, l'embarrassant parfois devant les caméras de l'émission de téléréalité "L'incroyable famille Kardashian". Il a tout fait pour se faire pardonner...



La nouvelle de la réconciliation n'est donc pas une surprise pour les fans, car les deux ont été vus plusieurs fois ensemble ces dernières semaines. Le mois dernier encore, Khloé et Tristan étaient réunis pour célébrer l'anniversaire d'un ami. Le joueur de la NBA a également laissé de messages à la star de la réalité sous ses photos Instagram.



Le jour du 36e anniversaire de Khloé, Tristan l'a appelée sa "Reine" et a également posté une photo de groupe de lui avec Khloé et leur fille, True. "Je suis désormais assez sage pour savoir que tu es entrée dans ma vie pour me montrer ce que signifie être une personne incroyable", a commenté Tristan."J'apprécie la façon dont je peux apprendre de toi et grandir grâce à toi", a ajouté le sportif. "Je remercie Dieu pour la femme belle et aimante que tu es pour tout le monde, en particulier pour notre fille True. Tu mérites le monde, Koko ! True et moi t'aimons. Joyeux anniversaire", a écrit le joueur de basket.



Si Khloé semble avoir trouvé la force de pardonner à Tristan ses nombreuses infidélités, qu'en est-il de Jordyn? Les filles Kardashian-Jenner ne semblent pas vouloir pardonner à celle qu'elles disaient pourtant considérer "comme une soeur".

Un traitement différent qui fait réagir les fans sur les réseaux sociaux. "Donc Jordyn et Kylie vont aussi pouvoir retrouver leur relation?", a ironisé un internaute visiblement déçu par le comportement du clan.