"Elle m'a photobombé": Elon Musk, le patron de Tesla, réagit après la parution d'une photo avec Ghislaine Maxwell

Elle est sans doute la femme la plus détestée des Etats-Unis. Ghislaine Maxwell fut quelques années la compagne de Jeffrey Epstein, et surtout une de ses plus proches collaboratrices, habituée aux jets privés et résidences de luxe: un an après la mort du financier new-yorkais, elle risque désormais la prison à vie pour l'avoir présumément aidé à organiser et participé à son trafic de mineures.

Alors que sur Twitter, les vieilles photos ressortent, la montrant toujours accompagnée de célébrités, l'un des clichés pris lors d'une soirée organisée par Vanity Fair a retenu l'attention du milliardaire Elon Musk. On le voit poser en smoking noir. A ses côtés se trouve Ghislaine très souriante dans une robe mauve brillante.

Et Elon Musk de justifier ce cliché sur Twitter."Je ne connais pas du tout Ghislaine", a-t-il déclaré dans le tweet de jeudi soir. "Elle m'a photobombé une fois lors d'une soirée à Vanity Fair il y a plusieurs années. La vraie question est pourquoi VF l'a invitée en premier lieu."