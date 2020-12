Noël peu conventionnel à Monaco: la princesse Charlène partage les photos

Les fêtes de Noël au sein des familles royales ne sont pas toutes guindées. A Monaco, la princesse Charlène a partagé quelques clichés d’une fête plutôt décontractée.

Sur son compte Instagram, Charlène de Monaco a partagé plusieurs images d’un Noël décontracté. Après une première photo de groupe classique, on découvre le prince Albert habillé entièrement en rouge, faisant les 400 coups avec ses jumeaux, Jacques et Gabriella. Sur la dernière photo, on voit Charlène en train de câliner son petit chien.

Elle écrit sobrement en légende: "Joyeux Noël à tous vos amis et familles, je vous aime."