Dans "Mariés au premier regard", de nombreux célibataires non-compatibles sont recalés: "C'est un rêve qui s'effondre" (vidéo)

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années : la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

Des milliers de célibataires souhaitent participer à l'expérience de "Mariés au premier regard" pour trouver l'âme soeur grâce à la science. Malheureusement, seule une poignée d'entre eux, qui partagent une compatibilité de plus de 70%, se rencontreront le jour de leur mariage. "J'ai appris plein de choses sur moi" Après 3 ans de célibat, Julie, 34 ans, est venue tenter sa chance. Malheureusement, aucune compatibilité n'a été trouvée avec son profil. "Je suis déçue, c'est sûr", dit-elle aux experts. "Je suis contente d'avoir fait cette expérience, d'avoir appris plein de choses sur moi." Lorsqu'elle annonce la nouvelle à ses parents, la première réaction de sa maman n'est pas très réconfortante. "Bon, je ne serai jamais grand-mère", dit-elle en levant les bras. "Olala. Il ne faut pas être plus déçue que moi non plus!", rétorque Julie. "Un rêve qui s'effondre" Pour les célibataires, la nouvelle est parfois dure à encaisser. "Je pense que c'est un rêve qui s'effondre un peu. J'avais envie de croire qu'il était possible de trouver quelque chose d'unique. Quelque chose de fou, quelque chose de totalement un peu décalé", explique un autre célibataire déçu. "On ne voulait pas vous mettre n'importe qui", lui assure l'expert Jean-Luc Beaumont, docteur en psychologie et thérapeute de couple. "On souhaite trouver une compatibilité à tous les participants. Si on en trouve pas, ce n'est pas que cette personne n'existe pas. C'est tout simplement parce que cette personne ne s'est pas inscrite à l'expérience cette année. Il y a toujours quelque part une petite étoile qui nous attend pour raviver la flamme de notre cœur. Il suffit souvent d'un peu de temps, de foi et de persévérance pour la trouver."