Et soudain, Nabilla adopte la coupe garçonne (photos)

Le choc ce dimanche pour les fans de la longue chevelure de leur idole, Nabilla : "J'ai tout coupé", annonce-t-elle sur Instagram. Le commentaire se joint à deux photos de la jeune femme avec un tout nouveau style capillaire : une coupe à la garçonne, comme on dit.

Du côté de ses abonnés, les avis sont mitigés. "Sublime", "Ça lui va trop bien", "Très belle", peut-on notamment lire. Certains commentaires sont beaucoup moins élogieux : "C’est pas beau", "Les cheveux longs te vont beaucoup mieux, désolé", ou encore "un carnage", peut-on lire.

Personne ne semble se poser la véritable question : a-t-elle vraiment coupé ses cheveux ? En fait non… Il suffit de regarder ses stories pour s'apercevoir que quelques heures après ces photos, elle a de nouveaux ses longs cheveux. Il s'agissait vraisemblablement d'une perruque. Les clichés ont été pris dans le prestigieux hôtel George V à paris. Or, Nabilla vit à Dubaï : on peut donc supposer que ce look a été adopté par la jeune femme le temps d'un shooting photo.