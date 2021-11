Edouard Mendy se plaint de ne pas être affiché avec le bon maillot sur l'affiche des FIFA The Best (photo)

Edouard Mendy fait partie des prétendants au titre de gardien mondial de l'année. Le Sénégalais, qui impressionne sous les couleurs de Chelsea, a été nommé pour le titre aux FIFA The Best Awards. S'il se réjouit de cette présence, un détail sur l'affiche présentant les nominés a attiré son attention. Et celles de nombreux internautes.

En effet, Mendy est le seul à s'afficher sans le maillot de sa sélection, le Sénégal, qu'il a représenté à 14 reprises depuis 2018. Sur Instagram, le gardien s'est donc interrogé sur ce manquement. "Deux jours que je regarde ce post et essaie de comprendre pourquoi, mais je n’ai toujours pas compris. Est-ce normal que je sois le seul sans le maillot de mon pays, le Sénégal ? Est-ce juste pour le Sénégal ?", a-t-il écrit dans sa story Instagram.

Une imprécision qui fait aussi tiquer les fans sur les réseaux sociaux.