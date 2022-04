La Gantoise-Anderlecht EN DIRECT: Anderlecht réplique, Verschaeren manque d'ouvrir le score

La Gantoise et Anderlecht s'affrontent ce lundi en finale de la Coupe du Belgique. Le match est à suivre en direct sur RTL TVI et RTL Play dès 14h15.

LA FINALE

22': Magnifique action de Tissoudali qui fait un grand pont sur Hoedt au milieu de terrain avant de foncer droit vers le but de Van Crombrugge. Sa frappe passe à côté.

19': Grosse alerte pour Anderlecht. La Gantoise sur une contre-attaque s'offre une occasion superbe, Bezus envoyant le ballon sur la transervsale. Il est finalement sifflé hors-jeu.

15': Si c'est La Gantoise qui est rentrée le plus vite dans son match, les deux équipes sont désormais bien dedans et les échanges s'intensifient. Le rythme est élevé et la rencontre très plaisante à suivre.

10': La voilà, la première occasion pour Anderlecht ! Plein axe devant le rectangle gantois, Zirkzee décale Murillo qui centre pour Verschaeren. Le Diable Rouge pousse le ballon mais Roef sort un bel arrêt avec ses pieds, on repart de l'autre côté du terrain !

8': Les phases arrêtées s'enchaînent pour La Gantoise sur le côté droit des anderlechtois mais rien n'est vraiment dangereux.

7': Le score est toujours de 0-0 mais on sent que ça ne durera pas longtemps. L'ambiance est électrique, saine et animée. Une bonne après-midi de foot.

5': Ouuuh. Premier corner pour La Gantoise et il s'en est fallu d'un cheveu pour que le ballon aille au fond ! Nouveau corner.

3': Début de partie intéressant, les deux équipes veulent prendre le jeu à leur compte et y mettent beaucoup d'intensité. On ne perd pas de temps, tant mieux pour le spectacle.

1': Première occasion (légère) pour La Gantoise. Les hommes de Hein Vanhaezebrouck rentrent dans le rectangle mauve mais le ballon est repoussé.

0': C'est parti !

La Brabançonne a résonné dans le stade. Les joueurs sont prêts, les supporters sont bouillants. On peut y aller !

AVANT MATCH

Premier coup dur pour les Gantois avant la rencontre ! Laurent Depoitre, pourtant annoncé titulaire, va s'installer sur le banc. L'attaquant semble touché au mollet. Enorme tuile pour Hein Vanhaezebrouck et les Gantois.

Les compositions

Incertains, Sergio Gomez et Yari Verschaeren, côté anderlechtois, et Vadis Odjidja et Joseph Okumu, côté gantois, seront titulaires lors de la finale de la Coupe de Belgique de football, opposant Anderlecht et La Gantoise lundi après-midi (15h00) au Stade Roi Baudouin. Majeed Ashimeru, également incertain, prend lui place sur le banc anderlechtois.

Vincent Kompany a opté pour un onze de base composé de Hendrik Van Crombrugge au but, Lisandro Magallan, Welsey Hoedt, Sergio Gomez et Michael Murillo en défense, Josh Cullen, Kristoffer Olsson, Yari Verschaeren et Lior Refaelov en milieu de terrain et du duo Joshua Zirkzee et Christian Kouamé en attaque.

En face, Hein Vanhaezebrouck a couché sur papier les noms du gardien Davy Roef, de Joseph Oukumu, Jordan Torunarigha et Michael Ngadeu en défense, des milieux Sven Kums, Julien de Sart, Alessio Castro-Montes, Matisse Samoise Vadis Odjidja et des attaquants Bezus et Tarik Tissoudali.

Anderlecht : Van Crombrugge, Murillo, Magallan ,Hoedt, Gomez, Olsson, Cullen, Refaelov, Verschaeren, Kouamé, Zirkzee

La Gantoise : Roef, Okumi, Ngadeu, Torunarigha, Castro-Montes, De Sart, Odjidja-Ofoe, Kums, Samoise, Tissoudali, Bezus

Les supporters sont bouillants autour du stade Roi Baudouin. 42.000 supporters pourront assister à la rencontre à l'intérieur du stade. Ils sont donc des dizaines de milliers à chanter, danser et s'ambiancer au soleil avant le début de la rencontre prévu à 15h.

Et si "seuls" 20.000 supporters anderlechtois sur les 40.000 qui ont fait la demande ont pu avoir un ticket pour entrer dans le stade, les autres pourront aller au Lotto Park pour suivre la rencontre sur un écran géant ou tout simplement depuis chez eux.